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В России водителей будут штрафовать за остановку на «вафельнице»

28 апреля в 11:50 392 просмотра
, оно уже вступило в силу.

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Постановление об изменениях в ПДД подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, оно уже вступило в силу.

С 28 апреля вступили в силу новые изменения в ПДД, в соответствии с которыми водителей начнут штрафовать за остановку на участке перекрестка с «вафельной» разметкой. Штраф — 1000 рублей, сообщает Life.ru.

Отмечается, что региональные власти наделяются правом наносить такую дорожную разметку на особо сложных участках дорог — перекрестках с пересекающимися транспортными потоками.

Вместе с разметкой постановление вводит в правила дорожного движения новый дорожный знак — «Участок перекрестка». Устанавливать его должны на расстоянии не более 30 метров от «вафельницы».

В информагентстве отметили, что изменения в ПДД помогут в борьбе с пробками.


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