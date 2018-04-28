В России водителей будут штрафовать за остановку на «вафельнице»

Постановление об изменениях в ПДД подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, оно уже вступило в силу.

С 28 апреля вступили в силу новые изменения в ПДД, в соответствии с которыми водителей начнут штрафовать за остановку на участке перекрестка с «вафельной» разметкой. Штраф — 1000 рублей, сообщает Life.ru.

Отмечается, что региональные власти наделяются правом наносить такую дорожную разметку на особо сложных участках дорог — перекрестках с пересекающимися транспортными потоками.

Вместе с разметкой постановление вводит в правила дорожного движения новый дорожный знак — «Участок перекрестка». Устанавливать его должны на расстоянии не более 30 метров от «вафельницы».

В информагентстве отметили, что изменения в ПДД помогут в борьбе с пробками.