Ученые создали волосы, которые сами меняют прическу

Художник и исследователь Эрик Паулос из Калифорнийского университета в Беркли вместе со своими студентами создал уникальное изобретение для всех женщин — интерактивные волосы, сообщает телеканал «360».

Новинка получила название Hair IO. Искусственные волосы связаны с телефоном. Поэтому пользователь может давать им задачи через мобильное приложение. Так, по одному «клику» они могут начать шевелиться.

Исследователь назвал свое изобретение частью «космических вычислений». Он заметил, что новинка может заинтересовать артистов. Во время выступления на публике волосы неожиданно могут задвигаться. Ученый добавил, что продолжит совершенствовать разработку.

Когда интерактивные волосы будут доступны для покупателей, пока неизвестно.