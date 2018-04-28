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Ученые создали волосы, которые сами меняют прическу

28 апреля в 12:37 344 просмотра
, сообщает телеканал «360».

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Художник и исследователь Эрик Паулос из Калифорнийского университета в Беркли вместе со своими студентами создал уникальное изобретение для всех женщин — интерактивные волосы, сообщает телеканал «360».

Новинка получила название Hair IO. Искусственные волосы связаны с телефоном. Поэтому пользователь может давать им задачи через мобильное приложение. Так, по одному «клику» они могут начать шевелиться.

Исследователь назвал свое изобретение частью «космических вычислений». Он заметил, что новинка может заинтересовать артистов. Во время выступления на публике волосы неожиданно могут задвигаться. Ученый добавил, что продолжит совершенствовать разработку.

Когда интерактивные волосы будут доступны для покупателей, пока неизвестно.

Фотография: скриншот - https://youtu.be/DbOK2iuIXbc

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