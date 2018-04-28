Губернатор наградил хоккеистов пензенского «Дизелиста»

В Губернаторском доме собрались спортсмены и тренерский состав команды «Дизелист». Иван Белозерцев поздравил их с победой и отметил прекрасную игру ребят.

«Я посещал несколько матчей и видел, как вы боролись. Был виден уровень команды: и по организации игры, и по настрою команды. Благодарю вас за высокие достижения, стать победителем — это многого стоит. Добиться результата без труда, работы — просто невозможно. Благодарю, что вы привезли кубок, любое упоминание о Пензенской области — это ее продвижение», — сказал он.

В ходе встречи речь зашла и о команде «Дизель». Губернатор подчеркнул, что за два года так и не удалось добиться ожидаемого результата, а число их болельщиков уменьшилось, потому что люди хотят получать эмоции, видеть хорошую игру своей команды.

«Когда есть поддержка болельщиков, идет борьба. Мы стремимся привлечь их разными способами. Выделили деньги, поставили «Ниву» перед «Дизель-Ареной», закупали подарки для розыгрышей перед матчами. Но не получилось, и ничего не помогло. Как только команда ВХЛ перестала показывать результат, люди не идут», — рассказал Иван Белозерцев.

Глава региона отметил важность того, чтобы большую часть «Дизеля» составляли пензенские спортсмены. По словам губернатора, ребята из «молодежки» пока не дотягивают до уровня ВХЛ, но через несколько лет у них появится больше мастерства.

В завершение встречи прошла торжественная церемония награждения. Почетные грамоты и медали из рук губернатора получили тренеры Алексей Ваулин, Алексей Медведев и Дмитрий Шандуров. Благодарственные письма и медали вручили капитану «Дизелиста» Антону Антонову, а также игроки команды.