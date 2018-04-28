РЕН ТВ и Росгвардия проедут по России в память о Великой Победе

Росгвардия и РЕН ТВ организуют федеральный автопробег по регионам России. По одному из восьми масштабных маршрутов в составе колонны проедет ведущий программы «Военная тайна» (16+) Игорь Прокопенко. Он направится в Смоленск на встречу со зрителями.

Военно-патриотический автопробег «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» (16+) пройдет в России во второй раз. Он будет посвящен 73-й годовщине победы Советской армии в Великой Отечественной войне. Мероприятия займут четыре дня — с 3 по 6 мая. Автомобили пройдут по местам боевой славы солдат Второй мировой и соберут материалы для мемориального альбома героев войны.

Старт автопробегу в Центральном округе РФ даст глава Росгвардии генерал Виктор Золотов — 3 мая, в 11.00, у «Вечного огня» на Поклонной горе.

«Цель акции — это духовно-патриотическое воспитание нашей молодежи. Чтобы они не забывали, какой ценой досталась нашей стране и нашему народу эта Великая Победа», — отметил он.

В открытии пробега примет участие заместитель генерального директора РЕН ТВ по документально-публицистическим проектам Игорь Прокопенко. В составе центральной автоколонны он отправится из Москвы по историческому маршруту Старой Смоленской дороги. 5 мая в Смоленске журналист встретится со зрителями и почтит память павших в Великой войне.

«Дорогие друзья из Смоленска, 5 мая в вашем замечательном городе состоится творческая встреча. Посвятим ее Великой Победе! Расскажу о новых расследованиях «Военной тайны». Поговорим о подвигах наших солдат. Послушаю вас. Отвечу на ваши вопросы», — сказал Игорь Прокопенко.

Встреча с Игорем Прокопенко состоится в сквере Памяти Героев, 5 мая в 14.00. Во время торжественных мероприятий в Смоленске будут выступать приглашенные артисты, откроются выставка техники и полевая кухня. После общения со зрителями ведущий «Военной тайны» на РЕН ТВ снова присоединится к участникам пробега.

Автоколонны Росгвардии и РЕН ТВ также пройдут по Северо-Западному округу (Санкт-Петербург и Калининград), Приволжскому округу, Северному Кавказу, по Екатеринбургу, Новосибирску, Челябинску, Омску, Томску, Ростову-на-Дону и другим городам.

В Северо-Западном округе информационным партнером события выступит городской телеканал «78».

По итогам всероссийской патриотической акции Росгвардия подготовит фотоальбом «Вахта памяти», который будет передан в музей Федеральной службы войск национальной гвардии РФ для организации специальной выставки.

Новости с места событий (16+) и полное освещение автопробега «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» смотрите на телеканале и сайте РЕН ТВ, а также на «Пятом канале», IZ.ru и телеканале «78».