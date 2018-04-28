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В Пензе двое полицейских повесили на бродягу дело о боеприпасах

28 апреля в 14:05 352 просмотра
, незаконном обороте боеприпасов и служебном подлоге.

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В Пензе полицейских признали виновными в превышении должностных полномочий, незаконном обороте боеприпасов и служебном подлоге.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в октябре-ноябре 2015 года, желая добиться положительной оценки со стороны руководства и повысить показатели, замначальника отдела полиции № 5 решил сфальсифицировать материалы доследственной проверки, для это он привлек оперуполномоченного того же отдела.

Замначальника отдела уговорил знакомого мужчину без определенного места жительства дать согласие на подделку документа о незаконном хранении и ношении боеприпасов. Взамен ему пообещали деньги, минимальный размер наказания и комфортные условия в колонии. Пензенец согласился.

В сумку бродяги положили пакет с патронами, привезли в отдел полиции, где оперуполномоченный при понятых провел досмотр и изъял пакет с боеприпасами.

Вечером того же дня полицейский составил рапорт об обнаружении признаков преступления. Заместитель начальника отдела полиции зарегистрировал документ. В отношении мужчины завели дело, его незаконно привлекли к уголовной ответственности.

В результате заместителю начальника отдела полиции приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Оперуполномоченному назначили штраф — 30 тысяч рублей, однако его освободили от наказания ввиду истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Приговор не вступил в законную силу.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6-%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B-408636/

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