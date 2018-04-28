В Пензе двое полицейских повесили на бродягу дело о боеприпасах

В Пензе полицейских признали виновными в превышении должностных полномочий, незаконном обороте боеприпасов и служебном подлоге.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в октябре-ноябре 2015 года, желая добиться положительной оценки со стороны руководства и повысить показатели, замначальника отдела полиции № 5 решил сфальсифицировать материалы доследственной проверки, для это он привлек оперуполномоченного того же отдела.

Замначальника отдела уговорил знакомого мужчину без определенного места жительства дать согласие на подделку документа о незаконном хранении и ношении боеприпасов. Взамен ему пообещали деньги, минимальный размер наказания и комфортные условия в колонии. Пензенец согласился.

В сумку бродяги положили пакет с патронами, привезли в отдел полиции, где оперуполномоченный при понятых провел досмотр и изъял пакет с боеприпасами.

Вечером того же дня полицейский составил рапорт об обнаружении признаков преступления. Заместитель начальника отдела полиции зарегистрировал документ. В отношении мужчины завели дело, его незаконно привлекли к уголовной ответственности.

В результате заместителю начальника отдела полиции приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Оперуполномоченному назначили штраф — 30 тысяч рублей, однако его освободили от наказания ввиду истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Приговор не вступил в законную силу.