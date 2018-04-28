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Пензенская область — третья в рейтинге Госжилстройтехинспекций страны

28 апреля в 14:35 204 просмотра

Минстрой России составил рейтинг эффективности Госжилстройтехинспекций за первые три месяца 2018 года. Пензенская оказалась на третьем месте.

Первое место разделили Карачаево-Черкесская и Удмуртская республики, Алтай и Марий Эл, Московская и Тульская области, а также Хабаровский край, на втором месте — Москва, Амурская, Владимирская, Кемеровская, Калужская, Липецкая, Ленинградская, Магаданская области и Республика Северная Осетия-Алания. Третью позицию заняли Архангельская, Калининградская, Пензенская, Рязанская, Ярославская области, Республика Дагестан и Кабардино-Балкарская республика.

На последних строках рейтинга оказались Ульяновская и Оренбургская области, Калмыкия и Коми, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

«Недавно был принят федеральный закон, согласно которому в наших полномочиях появилось право не просто рекомендовать, а выдавать высшим должностным лицам регионов предписания о смене руководителя государственной жилищной инспекции субъекта. При этом особенно важно, что сегодня у нас четверть регионов занимает первые три места, с небольшим отрывом друг от друга, и это результат четкой и системной ежедневной работы органов жилищного надзора», — подчеркнул заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис.

Он также отметил, что теперь органы госжилнадзора будут обеспечивать защиту прав собственников при переходе на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/zhkkh/81386/

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