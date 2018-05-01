За три месяца в Пензенской области нашли 45 фальшивых купюр

За первый квартал 2018 года в Пензенской области выявлено 45 поддельных банкнот, это меньше, чем за аналогичный период 2017-го. Тогда нашли 47 фальшивок.

Как сообщает пресс-служба пензенского отделения Волго-Вятского ГУ Банка России, чаще всего подделывают 5000-ные купюры (32 фальшивки).

Ненастоящих 1000-ных нашли 12 штук, одну 100-рублевку.

«Что касается иностранной валюты, в первом квартале 2018 года выявлена одна банкнота 100 долларов США, тогда как за три первых месяца 2017 года были выявлены две банкноты долларов США», — отметили в отделении банка.

Подробная информация о признаках подлинности банкнот и монет размещена на официальном сайте Банка России. Если у вас возникли сомнения, следует обратиться в полицию или сдать купюру на экспертизу в банк. Она проводится бесплатно.