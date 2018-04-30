Беременная пензячка похитила любовницу мужа. Подробности криминальной истории

Жизнь 37-летней Татьяны Мельниковой была похожа на воплощение мечты: любящий муж, трое детей, финансовое благополучие. Но все изменилось, когда супруг встретил другую. Чтобы вернуть свое счастье женщина пошла на крайние меры.

Вячеслав и Татьяна Мельниковы (bмена и фамилии фигурантов уголовного дела изменены по этическим соображениям. — прим. ред.) прожили вместе почти 20 лет. За годы супружеской жизни у них родилось трое детей, глава семейства добился успеха в бизнесе и обеспечивал семью, его супруга сидела дома, воспитывала наследников, была настоящей хранительницей домашнего очага. Про таких, как Мельниковы, можно было сказать «дом — полная чаша». Так было до тех пор, пока Вячеслав Мельников не встретил 29-летнюю Антонину Колесниченко, юриста по земельным вопросам.

Свое увлечение Антониной не было тайной, и он рассказал жене о том, что у него появилась другая женщина, почти сразу, в августе 2016 года окончательно перебрался к ней, практически прекратив всякое общение с супругой. Неоднократно Вячеслав пытался подать на развод и говорил с женой о продаже дома, но Татьяна не соглашалась. Казалось, для Татьяны Мельниковой супруг безнадежно потерян, но 26 июля 2017 года Татьяна Мельникова перенесла операцию — у нее констатировали опухоль головного мозга. Узнав о том, что Мельникова нуждается в помощи, ее супруг переехал к семье и стал жить опять с Татьяной, которая в этот период и забеременела четвертым ребенком.

Но даже этот факт не изменил положения вещей. Муж Мельниковой не вернулся к ней и продолжал жить на две семьи, не разводясь с женой и проживая у любовницы, понимая, что спасти брак у Татьяны не получится, она решила действовать преступными методами.

— Установлено, что план Мельниковой состоял в следующем: под благовидным предлогом заманить Антонину в машину, там ввести ей препарат, чтобы она не сопротивлялась, когда ее отвезут в лесной массив, где привяжут к дереву и вынудят отказаться от отношений с Вячеславом Мельниковым, — рассказала Наталья ГОРБУНОВА, старший прокурор уголовно-судебного управления прокуратуры Пензенской области. — Осуществить все это в одиночку Татьяна не имела возможности, поэтому обратилась за помощью к своему родственнику, 26-летнему Александру Самарцеву, который, зная ситуацию, согласился ей помочь.

Именно он 8 августа 2017 года позвонил Колесниченко по телефону и под видом клиента договорился о встрече, предложив заехать за ней. Антонина согласилась, Самарцев подъехал прямо к ее дому, и жертва села на заднее сиденье машины, где уже находилась Мельникова. Поскольку женщины не были лично знакомы и не знали друг друга в лицо, Колесниченко ничего не заподозрила, тем более поначалу все выглядело правдоподобно.

У Самарцева действительно был какой-то вопрос, касающийся земельных отношений, более того, он предъявил Антонине некоторые документы, и она даже начала его консультировать, но едва Мельникова скомандовала Александру: «Поехали» и тот завел машину, все резко изменилось:

Татьяна набросилась на Антонину со шприцом, пытаясь вколоть ей успокоительное средство. Колесниченко начала кричать, сопротивляться, вырываться и звать на помощь, но ее криков нельзя было услышать из-за громкой музыки, которую предусмотрительно включил Самарцев, чтобы не привлекать внимание.

Из-за того, что Антонина активно сопротивлялась, попытки Мельниковой сделать укол не увенчались успехом. Когда Антонина погнула иглу шприца, Татьяна достала нож и стала хаотично наносить им удары.

— Чего вы от меня хотите? — вопрошала испуганная Колесниченко.

— Ты перешла кое-кому дорогу на работе, — ответила ей Татьяна. — Тебя заказали.

На дальнейшие вопросы Антонины о том, кто ее заказал, за что, с какой работы и прочее, Татьяна не отвечала. Жертву возили по городу в течение часа. Объяснять ей никто ничего не собирался.

Машина остановилась в лесном массиве недалеко от города. Угрожая ножом, Мельникова и Самарцев заставили свою пленницу выйти из машины и проследовать за ними. Приведя жертву вглубь леса, преступники поставили ее к дереву, завязав Антонине руки за стволом дерева платком. Согласно показаниям потерпевшей, Мельникова так и не раскрыла своих истинных намерений.

— Я не оставлю тебя в живых, — сказала Татьяна жертве, замахнувшись на нее ножом. — О том, что случилось, нужно молчать, а молчат только мертвые.

Мирясь с происходящим, Антонина опустила голову, сказав Татьяне, что она может делать с ней, что хочет. Та в ответ провела острым предметом по ее шее. Решив, что жертва мертва, Мельникова, а вслед за ней и Самарцев ушли, оставив Колесниченко в лесу. На самом же деле Антонина лишь притворилась мертвой.

Едва люди, напавшие на нее, скрылись, Колесниченко освободила руки, платок повязала на шею, из которой текла кровь, и бросилась бежать, боясь, что они вернутся. К счастью для Антонины, в ее сумке был мобильный телефон, и она смогла позвонить Вячеславу Мельникову, который приехал за ней и отвез в больницу.

— Из проведенных экспертиз следует, что у Колесниченко обнаружены травмы, которые расцениваются как легкий и средней тяжести вред здоровью — пояснила Наталья Горбунова.

Успокоившись, Колесниченко рассказала, что с ней произошло. С ее слова стало понятно, кто причастен к ее похищению.

На суде Мельникова не признала себя виновной, показания давать отказалась. Ее муж отказался свидетельствовать против нее и показаний в суде не давал.

— С учетом личности осужденных, тяжести содеянного, положительных характеристик Мельниковой, наличия у нее трех несовершеннолетних детей и беременности, а также других заслуживающих внимание обстоятельств, Первомайский районный суд назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста. Самарцеву судом назначено пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — сообщила прокурор.

Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда — по 200 тысяч рублей с каждого из осужденных. 12 марта приговор вступил в законную силу.

На данный момент Вячеслав и Татьяна Мельниковы по-прежнему не разведены, и муж осужденной продолжает проживать у своей любовницы.

Варвара Устинова, газета «Репортер. Пенза»