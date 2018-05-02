Пензенцу стыдно перед туристами за светофор на ул. Пушкина

Житель Пензы просит решить вопрос с режимом работы светофора на перекрестке улиц Пушкина и Володарского. По его словам, люди не успевают перейти дорогу.

«Вчера наблюдал такую картину: «зеленый» ждала группа туристов примерно из 12 человек. Загорелся разрешающий сигнал, они пошли, многие не успели, наши водилы стали дико им сигналить. Стыдно, некрасиво, позорно. Время «зеленого» необходимо увеличить хотя бы на две секунды!» — возмутился мужчина.

Вопрос с работой этого светофора уже поднимался в 2017 году. Тогда пензенцу чиновники сообщили, что все настроено в соответствии с ГОСТом. Но такой ответ его не удовлетворил, он просит вновь обратить внимание на ситуацию.