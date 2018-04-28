В Сосновоборске мужчину «успокоили», отрубив голову

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в начале января 56-летний мужчина выпивал с приятелем у себя дома. Последний остался у него ночевать.

Ночью гость начал оскорблять сельчанина. Мужчина пригрозил обидчику убийством, если он не замолчит. Но ничего не прекратилось. Дебошир не реагировал на предупреждения и продолжил оскорблять хозяина дома. Тогда тот взял топор и отрубил ему голову.

Осознав, что совершил убийство, мужчина оттащил тело потерпевшего сначала к оврагу, расположенному недалеко от его дома, а затем на огород, где он пролежал несколько дней. Тело мужчины полицейские обнаружили 16 января.

В результате сельчанину назначили 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.