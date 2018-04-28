В Вологодской области нашли 850 нарушений закона «Об образовании»

В Вологодской области прокуратура выявила, что за год в регионе закон «Об образовании» нарушили 850 раз.

Так, в Вологде в трех детских садах были вскрыты факты сбора денег с родителей под видом добровольных пожертвований, в Вытегорском районе школьников не обеспечили рабочими тетрадями по ряду предметов. В Кадуе ребенок и вовсе был отстранен на неделю от учебы по устному указанию директора, сообщает 35media.

В Череповце отличилась школа № 10. Там в договорах с родителями был указан только уровень начального образования. В результате все ученики после четвертых классов отчислялись, а руководство школы заново устраивало набор в пятый класс.