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В Вологодской области нашли 850 нарушений закона «Об образовании»

28 апреля в 16:21 232 просмотра
, что за год в регионе закон «Об образовании» нарушили 850 раз.

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В Вологодской области прокуратура выявила, что за год в регионе закон «Об образовании» нарушили 850 раз.

Так, в Вологде в трех детских садах были вскрыты факты сбора денег с родителей под видом добровольных пожертвований, в Вытегорском районе школьников не обеспечили рабочими тетрадями по ряду предметов. В Кадуе ребенок и вовсе был отстранен на неделю от учебы по устному указанию директора, сообщает 35media.

В Череповце отличилась школа № 10. Там в договорах с родителями был указан только уровень начального образования. В результате все ученики после четвертых классов отчислялись, а руководство школы заново устраивало набор в пятый класс.


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