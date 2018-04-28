Пензенцы отправились на Вахту памяти в Новгородскую область

Сводный поисковый отряд Пензенской области из 16 волонтеров отправился в экспедицию в Новгородской области по местам боев 202-й стрелковой дивизии.

Как отмечает пресс-служба регионального минобра, в этой дивизии сражались части и соединения, сформированные в Поволжье, в том числе — в Пензенской области.

Раскопки будут вестись на месте «Демянского котла», где Красная армия удерживала немцев в окружении с февраля 1942 по май 1943 года.

«Наша разведывательная группа уже провела предварительную работу. Обнаружен медальон, который требует экспертизы», — сообщила руководитель реготделения поискового движения России Лариса Казакова.

В Пензу добровольцы планируют вернуться в преддверии Дня Победы — 8 мая.