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Пензенцы отправились на Вахту памяти в Новгородскую область

28 апреля в 16:47 300 просмотров

Сводный поисковый отряд Пензенской области из 16 волонтеров отправился в экспедицию в Новгородской области по местам боев 202-й стрелковой дивизии.

Как отмечает пресс-служба регионального минобра, в этой дивизии сражались части и соединения, сформированные в Поволжье, в том числе — в Пензенской области.

Раскопки будут вестись на месте «Демянского котла», где Красная армия удерживала немцев в окружении с февраля 1942 по май 1943 года.

«Наша разведывательная группа уже провела предварительную работу. Обнаружен медальон, который требует экспертизы», — сообщила руководитель реготделения поискового движения России Лариса Казакова.

В Пензу добровольцы планируют вернуться в преддверии Дня Победы — 8 мая.


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