В Пензе обсудили детали проекта по формированию комфортной городской среды

В обсуждении вопроса приняли участие представители регионального управления ЖКХ и гражданской защиты населения, департамента градостроительства и архитектуры региона, а также администраций муниципальных образований, на территориях которых реализуется данная программа, сообщает пресс-центр облправительства.

Совещание проходило в режиме видеоконференц-связи.

Участники рассмотрели вопросы реализации программы 2018 года, дали поручения по улучшению качества проведения предстоящих ремонтных работ.

Всего в 2018 году в рамках проекта планируется отремонтировать 22 дворов и 41 общественное пространство в 32 муниципальных образованиях Пензенской области.

Кроме того, дополнительно в рамках программы «Парки малых городов» в Нижнем Ломове будет обустроен городской парк. На эти цели из бюджетов всех уровней выделено 5 млн 966 тысяч рублей.

Всего в 2018 году на реализацию государственных и муниципальных программ формирования комфортной городской среды предусмотрено 274 млн 15 тысяч рублей.