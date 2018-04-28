Пензенцы в Сети обсуждают опасный маневр иномарки

В Пензе на улице Суворова иномарка совершила опасный маневр. Об этом в Сети сообщили горожане.

Пользователь разместил видеозапись в группе «Автохам Пенза» соцсети «ВКонтакте». Автор назвал публикацию «Бывший стритрейсер или настоящий хулиган»

Действие разворачивается на перекрестке улиц Суворова и Чехова. На кадрах видно, как иномарка вылетает на «встречку» и, не пропуская пешеходов, поворачивает налево.

Видео вызвало бурное обсуждение в Сети.

Некоторые пользователи предположили, что водитель иномарки достаточно обеспеченный и может оплатить ремонт машины и штрафы, другие гадали, на что автолюбитель потратит сэкономленные минуты, третьи решили, что ничего сверхъестественного не произошло.