Топ-5. Что предлагает пензенский рынок мотоциклов с пробегом
Как и где выращивают цветы для пензенских клумб? Спецпроект
Валентин Шубин: В Пензе можно создать литературный ресторанный бренд
Студвесна, гала-концерт, Пенза
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе поклонницы спели хором с Сергеем Лазаревым. ВИДЕО
В Кузнецке бетонный столб рухнул на парковку. ФОТО
Горожанин «поймал» Камаз, сваливающий у Пензятки мусор. ФОТО и ВИДЕО
Пензячка высказалась против живой музыки во время шествия «Бессмертного полка»
В Пензе на ул. Захарова «ГАЗель» перегородила тротуар
В Пензе под «горбатым мостом» застряла фура. ВИДЕО
В Арбеково жители устроили рядом с детсадом стихийную свалку. ФОТО
В Пензе мужчина выбежал на дорогу перед автомобилями. ВИДЕО
В Заре прорвало трубу, вода заливает улицу — пензячка
Пензячка предупреждает всех об обмане при покупке семян

Пензенцы в Сети обсуждают опасный маневр иномарки

28 апреля в 17:59 402 просмотра

В Пензе на улице Суворова иномарка совершила опасный маневр. Об этом в Сети сообщили горожане.

Пользователь разместил видеозапись в группе «Автохам Пенза» соцсети «ВКонтакте». Автор назвал публикацию «Бывший стритрейсер или настоящий хулиган»

Действие разворачивается на перекрестке улиц Суворова и Чехова. На кадрах видно, как иномарка вылетает на «встречку» и, не пропуская пешеходов, поворачивает налево.

Видео вызвало бурное обсуждение в Сети.

Некоторые пользователи предположили, что водитель иномарки достаточно обеспеченный и может оплатить ремонт машины и штрафы, другие гадали, на что автолюбитель потратит сэкономленные минуты, третьи решили, что ничего сверхъестественного не произошло.

Фотография: скриншот - https://vk.com/avtohampenza

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...