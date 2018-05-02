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В Пензе система «Меркурий» позволит контролировать качество сельхозпродукции (видео)

2 мая в 16:21 236 просмотров
«Меркурий». Это новая система, которая позволяет прослеживать всю продукцию животного происхождения. Проект позволит избежать появления на рынке некачественного товара.

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В Пензенской области продолжается работа по внедрению электронной ветеринарной сертификации «Меркурий». Это новая система, которая позволяет прослеживать всю продукцию животного происхождения. Проект позволит избежать появления на рынке некачественного товара.

Забота о здоровье граждан — основная задача проекта по внедрению электронной ветеринарной сертификации. Она позволит оперативно отслеживать сельхозтовар на прилавках магазинов. Новая система работы позволит полностью исключить контрафактную продукцию.

«Меркурий» — государственная информационная система. Она создана для того, чтобы продукция, подконтрольная ветеринарной службе, проходила контроль от производителя до прилавка", — отметил Александр Котин, заместитель начальника управления ветеринарии Пензенской области.

Пензенская область активно внедряет электронную систему «Меркурий». Большинство специалистов государственной ветеринарной службы и хозяйствующих субъектов зарегистрировались в программе. Те, кто только планирует это сделать, могут пройти обучение на базе областного управления ветеринарии. Специалисты отмечают важность и необходимость такого проекта.

«Если приходит то сырье или продукция, и я вижу, что она некачественная, фиксирую в системе, и это уже повод для контролирующих органов. В принципе, это предприятие может попасть под риск проверки. Мы должны поставлять доброкачественную продукцию покупателям», — считает Ольга Шевцова, государственный ветеринарный врач станции по борьбе с болезнями животных Бессоновского района.

С началом работы системы на упаковку будет наноситься 32-значный код или баркод, который можно отсканировать при помощи смартфона и увидеть полную информацию о продукте и его происхождении, сообщает «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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