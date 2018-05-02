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В Пензе подвели итоги школьного конкурса профмастерства (видео)

2 мая в 15:31 248 просмотров
, который прошел в городском Центре технологического обучения. В этом году в нем приняли участие более 200 человек. Это школьники с 7 по 11 класс, которые уже выбрали, кем будут в будущем, и теперь добиваются профессиональных успехов. Конкурс проходил по 16 номинациям. В заключительный день за победу боролись медсестры и инженеры.

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В Пензе подвели итоги конкурса профмастерства, который прошел в городском Центре технологического обучения. В этом году в нем приняли участие более 200 человек. Это школьники с 7 по 11 класс, которые уже выбрали, кем будут в будущем, и теперь добиваются профессиональных успехов. Конкурс проходил по 16 номинациям. В заключительный день за победу боролись медсестры и инженеры.

Будущие радиомеханики должны были собрать выпрямитель тока — преобразователь электрической энергии. Для этого сначала пришлось составить схему устройства, затем смонтировать макет.

Главное и самое сложное задание конкурса профмастерства — ремонт радиоэлектронного оборудования. Максимальное количество баллов, которые юные инженеры могут получить — 75. Однако достигнуть такого результата практически невозможно — работу оценивают на 9 этапах выполнения задания, в числе которых, помимо зарисовки схем и измерений, — соблюдение техники безопасности и организация рабочего места. На все у ребят есть час.

«Назначение выпрямителя — преобразовать переменное напряжение в постоянное. Используются различные схемы фильтров. Ребятам предложен один из простейших вариантов. Ставится конденсатор, который выпрямляет это напряжение», — рассказал Михаил Кольчугин, педагог центра технологического обучения Пензы

Бинт, вата, компрессорная бумага и разведенный спирт — это стандартный набор для выполнения практического задания у младших сестер милосердия. Им необходимо наложить согревающий компресс на правое плечо. Сделать это нужно не более чем за 10 минут.

«Именно в конкурсе «Лучший по профессии» я участвую в первый раз. Сложностей особо нет, волнение. Год назад для себя решила, что хочу стать врачом, поступать в медицинский университет, поэтому я выбрала медицинскую направленность в центре технологического обучения», — рассказала Карина Кураева, воспитанница центра технологического обучения Пензы.

Оценивают работу медсестер по двум основным критериям — техника и внешний вид. Баллы вычитают даже за красивый маникюр.

«Во-первых, внешний вид должен быть — никаких украшений, чистые руки, потому что это медицинский работник. Во-вторых, компресс должен быть наложен правильно, грамотно. Каждый последующий слой на два сантиметра должен быть больше предыдущего и выглядеть эстетично», — пояснила Ольга Колесникова, педагог центра технологического обучения Пензы.

Конкурс профмастерства среди школьников в пензенском центре технологического обучения проходит каждый год более 35 лет. Помимо практики, воспитанники выполняют тесты и отвечают на вопросы экзаменационных билетов. В этом году в конкурсе приняли участие более 200 школьников.

«У нас по локальному акту те, кто участвует в этом конкурсе, освобождается от итоговой аттестации и получает свидетельство об окончании нашего центра. Свидетельство идет в портфолио», — сказала Лариса Симонова, заместитель директора центра технологического обучения Пензы.

Ребят, которые показали лучшие результаты, наградят дипломами городского управления образования. Все участники получат сертификаты, сообщает «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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