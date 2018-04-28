В Пензе определяют мистера атлетик и мисс бикини России

В киноконцертном зале «Пенза» проходит очередной открытый кубок городов России по фитнесу и бодибилдингу (12+).

«Надеюсь, вам все понравится и вы получите мощный заряд хорошего настроения, радости, с этими эмоциями проведете праздничные выходные», — обратился к зрителям «Мистер Вселенная-2009» Алексей Нетесанов, который уже несколько лет подряд выступает организатором и судьей Кубка городов России.

Соревнования начались с получасовым опозданием: по словам Алексея Нетесанова, это связано с тем, что эта суббота является рабочим днем.

Спортсмены выступают в четырех категориях, вместо заявленных ранее шести: «Мистер атлетик», «Мисс тонед» (или мисс бикини), «Мисс фигура» и «Мастера 40+". Последняя является новшеством этого года. В ней выступило пять участников, среди которых — 42-летний призер чемпионата мира, прошедшего в Самаре, Сергей Нетесанов. В категории 40+ ему не оказалось равных.

Серьезная борьба развернулась в остальных номинациях. Победителем абсолютной мужской категории стал Игорь Юдин. Все итоги будут известны к 21 часу. Победители абсолютных категорий представят Россию на международном этапе кубка.

Напомним, в этом году соревнования судят сразу девять членов жюри. Ранее Алексей Нетесанов отмечал, что расширение судейского состава призвано сделать соревнования более объективными и открытыми.

Предлагаем вам взглянуть на выступления бодибилдеров. На этих видео — спортсмены, соревнующиеся в категориях «Мисс Тонед» и «Мистер атлетик».