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В Пензе пожарной части № 1 присвоили имя ветерана МЧС (видео)

28 апреля в 19:58 208 просмотров

В Пензе пожарно-спасательная часть № 1 сменит название. В преддверии празднования Дня пожарной охраны России подразделению присвоено имя ветерана Приволжского регионального центра МЧС России Николая Баичкина. По этому случаю в части состоялся торжественный митинг.

Ветеран Приволжского регионального центра МЧС России Николай Баичкин отдал службе в пожарной охране почти 50 лет. В 1964 году он был назначен начальником регионального отделения. Под его руководством пожарная охрана Пензенской области активно развивалась, создали специализированные депо и приобрели технику.

«Он — легенда. Внес огромный вклад в развитие пожарной охраны региона», — сказал начальник главного управления МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.

Ветерана всегда ставили в пример молодым пожарным. Герой дня поделился с собравшимися одним из самых ярких воспоминаний о прошлом, когда в Нижнеломовском районе пришлось спасать от огня целую деревню.

«Люди вытаскивали имущество на улице. Огонь перешел на свиноферму, главное, что со всем справились, потому что у нас было много ценных помощник — добровольные пожарные дружины колхозов и совхозов», — рассказал он.

Николая Баичкина и других ветеранов службы наградили почетными грамотами. Благодарность за добросовестное несение службы была объявлена действующим пожарным, сообщает телеканал «Экспресс».


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