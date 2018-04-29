Топ-5. Что предлагает пензенский рынок мотоциклов с пробегом
Как и где выращивают цветы для пензенских клумб? Спецпроект
Валентин Шубин: В Пензе можно создать литературный ресторанный бренд
Студвесна, гала-концерт, Пенза
Вам будет интересно
Наши новости
Пензенcкие общественники присоединились к уборке улиц города
В Пензе подвели итоги I межрегиональной туристической выставки
В Пензе пожарной части № 1 присвоили имя ветерана МЧС
В Пензе определяют мистера атлетик и мисс бикини России
В Пензе чиновники сажали деревья под проливным дождем
Пензенцы отправились на Вахту памяти в Новгородскую область
Пензенская область — третья в рейтинге Госжилстройтехинспекций страны
Олег Мосеев: Тарханы и «Джаз май» — это здорово, но нужны новые бренды
Валентин Шубин: В Пензе можно создать литературный ресторанный бренд
Пензенцы смогут проконсультироваться по поводу клещей по «горячей линии»

Жительница Телегино жалуется на местную власть из-за размытой дороги

28 апреля в 21:46 324 просмотра
Сети появилось видео, на котором, по словам его автора, запечатлена размытая дорога в селе Телегино Пензенской области.

" data-title="Жительница Телегино жалуется на местную власть из-за размытой дороги — Пенза-пресс, рунет за день">

В Сети появилось видео, на котором, по словам его автора, запечатлена размытая дорога в селе Телегино Пензенской области.

Женщина утверждает, что дорога испортилась после паводка. Местная власть якобы ничего не делает для ее восстановления.

«Это дорога в селе Телегино после паводка. Глава администрации Телегинского сельского совета не предпринимает меры по восстановлению дороги. Также на въезде в деревню есть аварийный мост, в котором есть сквозные дыры, по которому запрещено ездить большегрузным автомобилям. Но «Камазы» продолжают возить песок из местного карьера. А маршрутные автобусы отказываются заезжать в село, из-за боязни провалиться с людьми под мост. Деревня находится за три км от трассы «Пенза-Сердобск». Это три км бездорожья», — отмечается в посте к видео.

Женщина просит обратить на это внимание надзорных органов.

Фотография: скриншот https://vk.com/penza_live

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...