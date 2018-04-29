Жительница Телегино жалуется на местную власть из-за размытой дороги

В Сети появилось видео, на котором, по словам его автора, запечатлена размытая дорога в селе Телегино Пензенской области.

Женщина утверждает, что дорога испортилась после паводка. Местная власть якобы ничего не делает для ее восстановления.

«Это дорога в селе Телегино после паводка. Глава администрации Телегинского сельского совета не предпринимает меры по восстановлению дороги. Также на въезде в деревню есть аварийный мост, в котором есть сквозные дыры, по которому запрещено ездить большегрузным автомобилям. Но «Камазы» продолжают возить песок из местного карьера. А маршрутные автобусы отказываются заезжать в село, из-за боязни провалиться с людьми под мост. Деревня находится за три км от трассы «Пенза-Сердобск». Это три км бездорожья», — отмечается в посте к видео.

Женщина просит обратить на это внимание надзорных органов.