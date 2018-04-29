Автор видео, размещенного на YouTube, сообщил, что съемка велась 28 апреля утром. На кадрах — перекресток улиц Терновского и Сухумской. Видно, что светофор на данном участке не работает, регулировщика нет, поэтому с одной стороны машины образовали затор, с другой — хаос.
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Неработающий светофор в Терновке создал неразбериху на перекрестке
Пензенец разместил в Сети запись с видеорегистратора, на которой видно, как автомобили попадают в аварийные ситуации из-за неработающего светофора.
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