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Неработающий светофор в Терновке создал неразбериху на перекрестке

29 апреля в 09:40 288 просмотров
, на которой видно, как автомобили попадают в аварийные ситуации из-за неработающего светофора.

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Пензенец разместил в Сети запись с видеорегистратора, на которой видно, как автомобили попадают в аварийные ситуации из-за неработающего светофора.

Автор видео, размещенного на YouTube, сообщил, что съемка велась 28 апреля утром. На кадрах — перекресток улиц Терновского и Сухумской. Видно, что светофор на данном участке не работает, регулировщика нет, поэтому с одной стороны машины образовали затор, с другой — хаос.

Фотография: видео и скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=NPzeVnR9LBA

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