Неработающий светофор в Терновке создал неразбериху на перекрестке

Пензенец разместил в Сети запись с видеорегистратора, на которой видно, как автомобили попадают в аварийные ситуации из-за неработающего светофора.

Автор видео, размещенного на YouTube, сообщил, что съемка велась 28 апреля утром. На кадрах — перекресток улиц Терновского и Сухумской. Видно, что светофор на данном участке не работает, регулировщика нет, поэтому с одной стороны машины образовали затор, с другой — хаос.