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Пензенский хор вышел в финал всероссийского фестиваля

29 апреля в 11:09 180 просмотров

В Нижнем Новгороде прошел окружной этап всероссийского хорового фестиваля. Студенты пензенского колледжа искусств были признаны победителями среди народных хоровых коллективов.

Студенческий народный хор пензенского колледжа искусств удостоен звания лауреата первой степени. Он будет представлять Пензенскую область в финале всероссийского хорового фестиваля (0+), который состоится в ноябре 2018 года в Москве, сообщает отдел по взаимодействию со средствами массовой информации департамента СМИ Пензенской области.
Кроме того, фольклорный ансамбль «Карусель» детской школы искусств Городищенского района был удостоен звания лауреата второй степени.

Всего в прослушивании принимали участие хоровые коллективы из восьми регионов Приволжского федерального округа — 15 коллективов и около 500 хористов. Конкурсные прослушивания в четырех номинациях оценивало профессиональное жюри.

Фотография: фото предоставлено департаментом СМИ Пензенской области

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