Пензенский хор вышел в финал всероссийского фестиваля

Студенческий народный хор пензенского колледжа искусств удостоен звания лауреата первой степени. Он будет представлять Пензенскую область в финале всероссийского хорового фестиваля (0+), который состоится в ноябре 2018 года в Москве, сообщает отдел по взаимодействию со средствами массовой информации департамента СМИ Пензенской области.

Кроме того, фольклорный ансамбль «Карусель» детской школы искусств Городищенского района был удостоен звания лауреата второй степени.

Всего в прослушивании принимали участие хоровые коллективы из восьми регионов Приволжского федерального округа — 15 коллективов и около 500 хористов. Конкурсные прослушивания в четырех номинациях оценивало профессиональное жюри.