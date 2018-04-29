В Пензенской области сельчане отремонтировали памятник Победы

Пользователи разместили в Сети фотографии памятника, который жители Липовки отреставрировали своими силами в преддверии 9 Мая. По их словам, власти забыли об их селе.

«Памятник Победы, Пензенская область, Лунинский район, Липовка — забытое властями село», — так подписал пост подписчик группы «Пенза Live» социальной сети «ВКонтакте».

Также размещены две фотографии — до и после реставрации, которую сделали жители.

Пользователь Анастасия отметила, что местные жители — молодцы, поддерживают благоустройство памятников своими силами, да и в самом селе всегда чисто.

«Хорошее село, жаль, вымирает, такую там школу построили в два этажа и закрыли, работы нет, молодежь стремиться уехать. Дом культуры не функционирует, здание детского сада отдали под жилое помещение, сберегательная касса закрыта. И таких сел по Пензенской области очень много», — написала она.