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Житель Никольского района выбил деньги с должника через суд

29 апреля в 13:33 342 просмотра

В Никольском районном суде Пензенской области рассмотрели иск местного жителя о взыскании денежных средств по договору займа.

В исковом заявлении никольчанин указал, что в сентябре 2016 года одолжил 66300 рублей знакомому, между собой они заключили договор займа. Деньги мужчина должен был вернуть через три месяца, что подтверждено в расписке. Но долг мужчина так и не вернул.

Житель Никольского района просил взыскать с должника всю сумму, а также судебные расходы. Его требования были удовлетворены судом в полном объеме.

«В пользу истца взыскать сумму займа 66300 рублей, расходы на оплату услуг представителя — 3000 рублей и деньги в счет возмещения государственной пошлины — 2189 рублей», — сообщили решение по делу в пресс-службе Никольского районного суда Пензенской области.


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