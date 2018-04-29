Пензенцы обсуждают ДТП с участием «Яндекс. Такси»

В пензенском микрорайоне Терновка столкнулись два легковых автомобиля, один из которых — такси.

Пользователь разместил снимок с места ДТП в группе «Пенза. Live» социальной сети «ВКонтакте». Молодой человек сообщил, что авария произошла на Терновском мосту.

Подписчики группы отметили, что ДТП — незначительное. Похоже, что машины практически не получили повреждений. Однако многие заявили, что водители такси данного перевозчика зачастую создают аварийные ситуации на дорогах.

«Там реально гонщики работают, я ничего не имею против быстрой езды, скорее даже за нее, но при этом надо включать голову», — высказал свое мнение Александр.

Ранее мы писали об опасном меневре водителя «Яндекс. Такси», который попал в объектив камеры регистратора.