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Пензу готовят к майским праздникам

29 апреля в 14:49 280 просмотров

29 апреля глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел выездное совещание на территории Монумента воинской и трудовой славы.

На момент приезда мэра на месте работали специалисты зелехоза, они красили цепи ограждения около памятника, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Осмотрев объект, Виктор Кувайцев сделал ряд поручений ответственным лицам. В частности, распорядился качественно очистить территорию от песка и покрасить опоры освещения, заменить поврежденные гранитные плиты, а также ливневую решетку, находящуюся рядом с памятным объектом.

«Впереди праздники, и мы не можем подвести наших жителей, поэтому сейчас необходимо приложить максимум усилий. Нужно за оставшиеся дни успеть помыть и покрасить ограждения, побелить деревья, убрать весь мусор. Работать должны все», — сказал мэр главам районных администраций, которые приняли участие в выездном совещании.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_rabotat_dolzhny_vse/

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