Пензу готовят к майским праздникам

На момент приезда мэра на месте работали специалисты зелехоза, они красили цепи ограждения около памятника, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Осмотрев объект, Виктор Кувайцев сделал ряд поручений ответственным лицам. В частности, распорядился качественно очистить территорию от песка и покрасить опоры освещения, заменить поврежденные гранитные плиты, а также ливневую решетку, находящуюся рядом с памятным объектом.

«Впереди праздники, и мы не можем подвести наших жителей, поэтому сейчас необходимо приложить максимум усилий. Нужно за оставшиеся дни успеть помыть и покрасить ограждения, побелить деревья, убрать весь мусор. Работать должны все», — сказал мэр главам районных администраций, которые приняли участие в выездном совещании.