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Иван Белозерцев почтил память бывшего губернатора Василия Бочкарева

29 апреля в 14:16 404 просмотра

29 апреля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил могилу экс-главы региона Василия Бочкарева.

Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.

«Утром сходил на могилу Василия Кузьмича Бочкарева, 17 лет возглавлявшего Пензенскую область. Сегодня ему исполнилось бы 69 лет. Благодарен судьбе за то, что довелось с ним работать. Он был патриотом Пензенской земли и сделал для нее очень много, навсегда войдя в историю региона. Вечная память», — написал он.

Напомним, экс-губернатор Василий Кузьмич Бочкарев скончался 22 июня 2016 года на 68-м году жизни после продолжительной болезни. В 2017-м в Нижнем Ломове открыли ледовый дворец, которому присвоили его имя.


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