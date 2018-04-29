Иван Белозерцев почтил память бывшего губернатора Василия Бочкарева

Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.

«Утром сходил на могилу Василия Кузьмича Бочкарева, 17 лет возглавлявшего Пензенскую область. Сегодня ему исполнилось бы 69 лет. Благодарен судьбе за то, что довелось с ним работать. Он был патриотом Пензенской земли и сделал для нее очень много, навсегда войдя в историю региона. Вечная память», — написал он.

Утром сходил на могилу В. К. Бочкарева , 17 лет возглавлявшего Пензенскую область. Сегодня ему исполнилось бы 69 лет. Благодарен судьбе за то, что довелось с ним работать. Он был патриотом пензенской земли и сделал для неё очень много, навсегда войдя в историю региона. Вечная память. — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 29 апреля 2018 г.

Напомним, экс-губернатор Василий Кузьмич Бочкарев скончался 22 июня 2016 года на 68-м году жизни после продолжительной болезни. В 2017-м в Нижнем Ломове открыли ледовый дворец, которому присвоили его имя.