Пензенский дачник отстоял право на круглогодичную подачу электричества

Житель Пензы обратился в суд, после того как председатель СНТ отказался включить электричество в его дачном домике.

Суд установил, что пензенец является членом СНТ «9 мая». В октябре прошлого года в его дачном домике отключили электроэнергию в связи с переходом на зимний период. 16 января 2018 года мужчина попросил председателя дать ему электроэнергию и написал соответствующее заявление, но садоводу отказали.

На судебном заседании представители СНТ заявили, что в зимний период электрик у них не работает и следить за подачей электроэнергии некому, поэтому может сложиться опасная ситуация. Поэтому они ежегодно электричество отключают.

Суд пришел к выводу, что СНТ «9 мая» поставщиком электроэнергии для истца не является, поэтому не вправе было прекращать ему подачу электроэнергии в зимний период. В связи с этим действия ответчика признаны незаконными, сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда Пензы.

СНТ обязали возобновить подачу электроэнергии в садовый домик мужчины, а также в его пользу взыскали судебные расходы. Решение в законную силу пока не вступило.