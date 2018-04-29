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Пензенский дачник отстоял право на круглогодичную подачу электричества

29 апреля в 15:57 308 просмотров
, после того как председатель СНТ отказался включить электричество в его дачном домике.

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Житель Пензы обратился в суд, после того как председатель СНТ отказался включить электричество в его дачном домике.

Суд установил, что пензенец является членом СНТ «9 мая». В октябре прошлого года в его дачном домике отключили электроэнергию в связи с переходом на зимний период. 16 января 2018 года мужчина попросил председателя дать ему электроэнергию и написал соответствующее заявление, но садоводу отказали.

На судебном заседании представители СНТ заявили, что в зимний период электрик у них не работает и следить за подачей электроэнергии некому, поэтому может сложиться опасная ситуация. Поэтому они ежегодно электричество отключают.

Суд пришел к выводу, что СНТ «9 мая» поставщиком электроэнергии для истца не является, поэтому не вправе было прекращать ему подачу электроэнергии в зимний период. В связи с этим действия ответчика признаны незаконными, сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда Пензы.

СНТ обязали возобновить подачу электроэнергии в садовый домик мужчины, а также в его пользу взыскали судебные расходы. Решение в законную силу пока не вступило.

Фотография: https://pixabay.com/ru/%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B-3238805/

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