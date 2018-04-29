В Пензе шесть бригад вышли на ремонт дорог

29 апреля в Пензе ремонт дорог ведут на 18 объектах.

Ремонт проводят по программе «Безопасные и качественные дороги». Так, фрезерование делают на ул. Строителей, ул. Гоголя, ул. Кривозерье, ул. Тамбовской, Бауманском путепроводе, Терновском мосту. Бордюрный камень демонтируют и монтируют на улицах Минской, Тернопольской, Собинова, Бородина, Гоголя, Кривозерье, Долгорукого, Кустанайской, Долгорукого, Транспортной.

На улицах Карпинского, Чаадаева, Луначарского также монтируют бордюрный камень, кроме того, там проводят ямочный ремонт пневмобрызгом. Устройство заездных карманов осуществляют на дороге на Совхоз Панкратовский, выравнивающий слой укладывают на ул. Нейтральной.

Кроме того, ямочный ремонт проводят на проспекте Строителей, сообщает пресс-служба горадминистрации.