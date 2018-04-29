Для переселенцев с Кулибина, 10 предоставили жилье на ГПЗ

29 апреля глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел совещание по вопросам, связанным с аварийным домом на улице Кулибина, 10.

Часть жильцов данного дома все еще находятся в санатории им. Володарского. По мере предоставления маневренного фонда количество проживающих в пункте временного размещения сокращается.

В настоящее время в санатории проживают 55 человек, на следующей неделе запланирован переезд еще четверых граждан. Для этих целей по решению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева муниципалитету было предоставлено 26 жилых помещений на улице Антонова, сообщает пресс-служба горадминистрации.

По словам начальника городского управления ЖКХ Андрея Гришина, для организации помощи в переезде привлечена специальная техника и грузчики.

«При взаимодействии с правительством Пензенской области нужно оформить все необходимые документы в кратчайшие сроки, чтобы в ближайшее время обеспечить собственников помещений Кулибина, 10 маневренным жильем», — распорядился Виктор Кувайцев.

Напомним, аварийный дом № 10 на улице Кулибина полностью расселен, на территории действует пропускной режим.