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Как выглядит пензенский Jazz May в цифрах?

1 мая в 14:54 280 просмотров
(6+) объединяет тысячи людей. Мы решили собрать несколько фактов об этом масштабном событии в цифрах. Сколько метров живого газона будет на открытой площадке, сколько музыкантов выступит на сцене филармонии, сколько часов будет звучать музыка? Об этом и не только вы узнаете в нашем материале.

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Пензенский фестиваль джазовой музыки Jazz May (6+) объединяет тысячи людей. Мы решили собрать несколько фактов об этом масштабном событии в цифрах. Сколько метров живого газона будет на открытой площадке, сколько музыкантов выступит на сцене филармонии, сколько часов будет звучать музыка? Об этом и не только вы узнаете в нашем материале.

Информация предоставлена продюсером фестиваля Олегом Рубцовым.

Напомним, Jazz May пройдет с 18 по 20 мая, в этом году гостей фестиваля ожидает несколько нововведений. Также о событии можно прочитать здесь и здесь.


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