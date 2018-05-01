Как выглядит пензенский Jazz May в цифрах?

Информация предоставлена продюсером фестиваля Олегом Рубцовым.
Напомним, Jazz May пройдет с 18 по 20 мая, в этом году гостей фестиваля ожидает несколько нововведений. Также о событии можно прочитать здесь и здесь.
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Пензенский фестиваль джазовой музыки Jazz May (6+) объединяет тысячи людей. Мы решили собрать несколько фактов об этом масштабном событии в цифрах. Сколько метров живого газона будет на открытой площадке, сколько музыкантов выступит на сцене филармонии, сколько часов будет звучать музыка? Об этом и не только вы узнаете в нашем материале.
Информация предоставлена продюсером фестиваля Олегом Рубцовым.
Напомним, Jazz May пройдет с 18 по 20 мая, в этом году гостей фестиваля ожидает несколько нововведений. Также о событии можно прочитать здесь и здесь.