Автоэкспедиция: Самая высокая нерелигиозная скульптура в мире

Монумент «Родина-мать зовет» — второй рекордный объект на пути автоэкспедиции, в которой принимает участие ведущий рубрики «ТВ-Тур» (16+) на телеканале «Экспресс» Денис Симонов.

«Скульптура «Родина-мать зовет» (или, как чаще ее называют, просто «Родина-мать») — центральный монумент ансамбля «Героям Сталинградской битвы», который был создан скульптором Е. В. Вучетичем в 1959—1967 годах на Мамаевом кургане в городе-герое Волгограде. При том существует мнение, что музами, вдохновившими скульптора на создание данного монументального памятника, стали сразу две женщины: грузинская спортсменка-дискоболка Нина Думбадзе (от которой он взял формы тела) и жена автора памятника, Вера (по которой Вучетич отливал лицо).

Знаменитая американская статуя Свободы, которая, на первый взгляд, производит впечатление очень солидной дамы, по сравнению с нашей Родиной-матерью на самом деле — первоклашка с фонариком на табуретке, потому как высота Статуи свободы — 46 метров, а Родины-матери — почти вдвое больше, 85 метров.

За время своего существования Родина-мать «износила» уже один меч, так как гигантское оружие, которое сейчас держит статуя, было вложено в ее руки только в 1972 году. Первый меч, данный Родине-матери при открытии, обладал очень большой парусностью и сильно раскачивался в ветреную погоду.

Монумент «Родина-мать зовет» — настолько узнаваемый символ как Волгограда, так и России в целом, что неудивительно, что изображение памятника находится на флаге Волгоградской области», — рассказал Денис Симонов.

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