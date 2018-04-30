Автоэкспедиция: Самая высокая нерелигиозная скульптура в мире

«Скульптура «Родина-мать зовет» (или, как чаще ее называют, просто «Родина-мать») — центральный монумент ансамбля «Героям Сталинградской битвы», который был создан скульптором
Знаменитая американская статуя Свободы, которая, на первый взгляд, производит впечатление очень солидной дамы, по сравнению с нашей Родиной-матерью на самом деле — первоклашка с фонариком на табуретке, потому как высота Статуи свободы — 46 метров, а Родины-матери — почти вдвое больше, 85 метров.
За время своего существования Родина-мать «износила» уже один меч, так как гигантское оружие, которое сейчас держит статуя, было вложено в ее руки только в 1972 году. Первый меч, данный Родине-матери при открытии, обладал очень большой парусностью и сильно раскачивался в ветреную погоду.
Монумент «Родина-мать зовет» — настолько узнаваемый символ как Волгограда, так и России в целом, что неудивительно, что изображение памятника находится на флаге Волгоградской области», — рассказал Денис Симонов.
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