В России семьи с детьми предлагают освободить от налога на недвижимость

Российские семьи с детьми хотят освободить от налога на недвижимость. Письмо с предложением глава Национального родительского комитета Ирина Волынец направила президенту Владимиру Путину.

«В целях поддержки семей с детьми и как одну из мер преодоления демографического кризиса прошу вас рассмотреть возможность освобождения семей с детьми от уплаты налога на недвижимость и земельные участки из расчета одна единица недвижимого имущества плюс один земельный участок на семью», — цитирует текст сообщения Russia Today.

По словам Ирины Волынец, эта мера минимизирует риски бюджета и исключит возможность того, чтобы недобросовестные граждане «переписывали» свою недвижимость на семьи с детьми и тем самым уклонялись от уплаты налогов.

«Мы считаем, что освобождение наших семей с детьми от уплаты налога на недвижимость, включая земельные участки, является своевременной инициативой и находится в рамках тех положительных структурных изменений в социальной политике, которые мы наблюдаем сегодня», — считает общественница.