Кувайцев поздравил пензенских пожарных с профессиональным праздником

«Являясь представителями одной из самых жизненно важных служб оперативного реагирования, вы твердо стоите на страже безопасности наших граждан.

Борьба с пожарами — удел поистине благородных и мужественных, отважных и доблестных людей, готовых жертвовать собой, своим здоровьем ради спасения человеческой жизни. Вы — настоящие герои, приходящие на помощь в сложнейших условиях. Вы там, где всегда опасно. Искренне благодарю вас за самоотверженную заботу о гражданах, а ветеранам выражаю особую признательность. Ваш опыт, знания и мудрость бесценны. Спасибо за многолетний труд во благо жителей города Пензы.

Пусть будет как можно меньше экстренных ситуаций и волнений, и как можно больше счастливых, радостных дней», — отмечается в поздравлении.

Виктор Кувайцев пожелал пензенским сотрудникам и ветеранам противопожарной службы крепкого здоровья, оптимизма, мира, добра, семейного счастья и уверенности в завтрашнем дне.