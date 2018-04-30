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Кувайцев поздравил пензенских пожарных с профессиональным праздником

30 апреля в 10:56 206 просмотров

Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил сотрудников и ветеранов противопожарной службы с профессиональным праздником.

«Являясь представителями одной из самых жизненно важных служб оперативного реагирования, вы твердо стоите на страже безопасности наших граждан.

Борьба с пожарами — удел поистине благородных и мужественных, отважных и доблестных людей, готовых жертвовать собой, своим здоровьем ради спасения человеческой жизни. Вы — настоящие герои, приходящие на помощь в сложнейших условиях. Вы там, где всегда опасно. Искренне благодарю вас за самоотверженную заботу о гражданах, а ветеранам выражаю особую признательность. Ваш опыт, знания и мудрость бесценны. Спасибо за многолетний труд во благо жителей города Пензы.
Пусть будет как можно меньше экстренных ситуаций и волнений, и как можно больше счастливых, радостных дней», — отмечается в поздравлении.

Виктор Кувайцев пожелал пензенским сотрудникам и ветеранам противопожарной службы крепкого здоровья, оптимизма, мира, добра, семейного счастья и уверенности в завтрашнем дне.


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