В Пензе на ул. Калинина прочистили ливневку

Пензенцы в период обильных осадков пожаловались в мэрию города на скопление дождевых вод на улице Калинина.

Улица была отремонтирована в 2017 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». По данному факту была проведена проверка. Выяснилось, что проблема кроется в захламленности ливнеприемных решеток.

По словам и. о. директора МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы» Дениса Леонтьева, в тот же день сотрудники МУП «Пензадормост» провели необходимые мероприятия, в течение получаса вода ушла.

«Весной часто возникают подобные ситуации, когда бытовой мусор, грязь и песок с прилегающих территорий забивают решетки, но ситуация находится на контроле, и причины подтопления быстро устраняются», — отметил он.