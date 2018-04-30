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В Пензе на ул. Калинина прочистили ливневку

30 апреля в 11:26 226 просмотров

Пензенцы в период обильных осадков пожаловались в мэрию города на скопление дождевых вод на улице Калинина.

Улица была отремонтирована в 2017 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». По данному факту была проведена проверка. Выяснилось, что проблема кроется в захламленности ливнеприемных решеток.

По словам и. о. директора МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы» Дениса Леонтьева, в тот же день сотрудники МУП «Пензадормост» провели необходимые мероприятия, в течение получаса вода ушла.

«Весной часто возникают подобные ситуации, когда бытовой мусор, грязь и песок с прилегающих территорий забивают решетки, но ситуация находится на контроле, и причины подтопления быстро устраняются», — отметил он.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/propusknaya_sposobnost_livnevykh_reshetok_na_kontrole/

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