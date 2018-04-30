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Ученые выяснили, какие пять принципов продлят жизнь на 10 лет

30 апреля в 13:28 1538 просмотров
, что отказ от курения и алкоголя, диета, низкий вес и постоянные упражнения продлевают жизнь человека в среднем на 10 лет.

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Ученые-медики из Гарварда выяснили, что отказ от курения и алкоголя, диета, низкий вес и постоянные упражнения продлевают жизнь человека в среднем на 10 лет.

Об этом сообщает Life со ссылкой на журнал Circulation.

«Наше исследование показало, что здоровый образ жизни остается главным способом ее продления. Политикам и чиновникам стоит приложить серьезные усилия для того, чтобы создать такую среду, в которой правильная диета, зарядка и отсутствие вредных привычек станут популярными среди населения», — отметил специалист из Гарвардского университета Фрэнк Ху.

Ученые выяснили, как сильно правильное питание и спорт повлияют на продолжительность жизни человека средних лет, не страдающего наследственными болезнями. Были проанализированы данные, которые собрали в ходе наблюдений за здоровьем примерно 40 тысяч медсестер и докторов в рамках проектов NHS и NHANES на протяжении порядка 30 лет.

Удалось установить, что ожирение и вредные привычки отнимают порядка 12−14 лет жизни. Мужчины и женщины, соблюдая все пять принципов, доживали до 87 и 93 лет соответственно. Также снижались шансы на появление болезней сердца и развитие рака. Остальные же участники умирали в 75−79 лет.


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