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Кувайцев проверил готовность Пензы к 1 мая

30 апреля в 13:59 312 просмотров
, совершая традиционный объезд города, проверил качество работ по благоустройству.

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30 апреля мэр Пензы Виктор Кувайцев, совершая традиционный объезд города, проверил качество работ по благоустройству.

Мэр отметил активную вовлеченность в рабочий процесс: продолжают белить деревья, мыть и красить дорожные ограждения, убирать и вывозить бытовой мусор. Он призвал обратить внимание на состояние противотаранных вазонов на площади станции «Пенза-1».

«К 9 мая их нужно привести в порядок. Прежде всего, покрасить и посадить цветы», — поручил он Юрию Ильину.
Затем глава администраии Пензы оценил готовность Юбилейной площади, где 1 мая в 10.00 пройдет митинг. Также сегодня будет смонтирована сцена.

Виктор Кувайцев проконтролировал ход мероприятий по ограждению территории и уборке мусора около брошенного дома рядом с парковкой ККЗ «Пенза». Он уточнил, что это временные меры, и поручил ответственным лицам найти собственника, чтобы решить дальнейшую судьбу ветхого здания, сообщает пресс-служба городской администрации.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_otsenil_kachestvo_rab7ot_po_blagoustroystvu/

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