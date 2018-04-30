Кувайцев проверил готовность Пензы к 1 мая

Мэр отметил активную вовлеченность в рабочий процесс: продолжают белить деревья, мыть и красить дорожные ограждения, убирать и вывозить бытовой мусор. Он призвал обратить внимание на состояние противотаранных вазонов на площади станции «Пенза-1».

«К 9 мая их нужно привести в порядок. Прежде всего, покрасить и посадить цветы», — поручил он Юрию Ильину.

Затем глава администраии Пензы оценил готовность Юбилейной площади, где 1 мая в 10.00 пройдет митинг. Также сегодня будет смонтирована сцена.

Виктор Кувайцев проконтролировал ход мероприятий по ограждению территории и уборке мусора около брошенного дома рядом с парковкой ККЗ «Пенза». Он уточнил, что это временные меры, и поручил ответственным лицам найти собственника, чтобы решить дальнейшую судьбу ветхого здания, сообщает пресс-служба городской администрации.