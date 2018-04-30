В Пензе на ул. Куйбышева ликвидируют провалы в асфальте

30 апреля в ходе объезда города мэр Пензы Виктор Кувайцев побывал на ул. Куйбышева, где обнаружил провалы в асфальтовом покрытии.

Как сообщает пресс-служба мэрии, асфальт провалился на тротуаре в районе дома № 35. По словам вице-мэра Юрия Ильина, здесь работало ПАО «Т Плюс» по ремонту теплосетей, после чего, очевидно, восстановило благоустройство с нарушением технологии.

Виктор Кувайцев подчеркнул, что необходимо обязать ресурсоснабжающую организацию привести тротуар в должный вид.

Также участники выезда посетили ул. Чаадаева, где спиливают сухостой и очищают лесополосу от мусора.

«Видно, что люди работают, город с каждым днем приобретает более ухоженный вид. Деятельность необходимо продолжать в этом же режиме», — призвал глава администрации города.