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В Пензе на ул. Куйбышева ликвидируют провалы в асфальте

30 апреля в 14:53 250 просмотров
, где обнаружил провалы в асфальтовом покрытии.

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30 апреля в ходе объезда города мэр Пензы Виктор Кувайцев побывал на ул. Куйбышева, где обнаружил провалы в асфальтовом покрытии.

Как сообщает пресс-служба мэрии, асфальт провалился на тротуаре в районе дома № 35. По словам вице-мэра Юрия Ильина, здесь работало ПАО «Т Плюс» по ремонту теплосетей, после чего, очевидно, восстановило благоустройство с нарушением технологии.

Виктор Кувайцев подчеркнул, что необходимо обязать ресурсоснабжающую организацию привести тротуар в должный вид.

Также участники выезда посетили ул. Чаадаева, где спиливают сухостой и очищают лесополосу от мусора.

«Видно, что люди работают, город с каждым днем приобретает более ухоженный вид. Деятельность необходимо продолжать в этом же режиме», — призвал глава администрации города.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_otsenil_kachestvo_rab7ot_po_blagoustroystvu/

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