Белозерцев поздравил пензенских огнеборцев с праздником

«Огнеборцы» — не случайно так вас называют за мужество, отвагу и стойкость — всегда твердо стоят на страже нашей безопасности. Вы всегда приходите на помощь в трудной, подчас смертельно опасной ситуации, и готовы сделать всё возможное, чтобы защитить нас от беды.

В этот торжественный день выражаю вам искреннюю признательность за честное исполнение служебного долга, высочайший профессионализм, за неизменную верность делу, которому вы посвятили жизнь", — отмечается в поздравлении.

Губернатор пожелал пензенским огнеборцам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной и успешной работы на благо России и региона.