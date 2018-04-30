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Белозерцев поздравил пензенских огнеборцев с праздником

30 апреля в 15:23 260 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил пожарных с профессиональным праздником.

«Огнеборцы» — не случайно так вас называют за мужество, отвагу и стойкость — всегда твердо стоят на страже нашей безопасности. Вы всегда приходите на помощь в трудной, подчас смертельно опасной ситуации, и готовы сделать всё возможное, чтобы защитить нас от беды.

В этот торжественный день выражаю вам искреннюю признательность за честное исполнение служебного долга, высочайший профессионализм, за неизменную верность делу, которому вы посвятили жизнь", — отмечается в поздравлении.

Губернатор пожелал пензенским огнеборцам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной и успешной работы на благо России и региона.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/81496/

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