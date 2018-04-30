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Под Кузнецком 15 пожарных тушили загоревшийся дом

30 апреля в 16:54 156 просмотров

В селе Верхозим Кузнецкого района Пензенской области случился крупный пожар.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 11.30 вспыхнули деревянный дом и надворные постройки. Сооружение было нежилым.

Последствия пожара устраняли 15 сотрудников МЧС с помощью шести единиц спецтехники. По данному факту ведется проверка.

Фотография: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6842933/

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