Под Кузнецком 15 пожарных тушили загоревшийся дом

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 11.30 вспыхнули деревянный дом и надворные постройки. Сооружение было нежилым.

Последствия пожара устраняли 15 сотрудников МЧС с помощью шести единиц спецтехники. По данному факту ведется проверка.