Форум «Поиск провинции» даст старт ряду мероприятий к 355-летию Пензы

30 апреля мэр Пензы Виктор Кувайцев принял участие в совещании, на котором обсуждалась подготовка к общественно-экономическому форуму «Поиск провинции: Экономика партнерства», который пройдет в стенах городской администрации 8 июня.

В этом году «Поиск провинции» даст старт череде мероприятий, приуроченных к 355-летию Пензы, отметили в пресс-службе мэрии.

«То, что такое значимое событие, как юбилей города, мы открываем деловым мероприятием, говорит, что Пенза имеет большой экономический потенциал и перспективу роста. Форум позволит вступить в открытый многосторонний диалог, объединив между собой представителей власти, бизнеса и общественности, для достижения совместной цели — создания благоприятных условий для дальнейшего развития города», — сообщил Виктор Кувайцев.

В ходе встречи обсуждались вопросы порядка проведения мероприятия, количества спикеров, работы площадок, а также государственно-частного и муниципально-частного партнерства.