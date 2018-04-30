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Форум «Поиск провинции» даст старт ряду мероприятий к 355-летию Пензы

30 апреля в 17:15 144 просмотра
, на котором обсуждалась подготовка к общественно-экономическому форуму «Поиск провинции: Экономика партнерства», который пройдет в стенах городской администрации 8 июня.

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30 апреля мэр Пензы Виктор Кувайцев принял участие в совещании, на котором обсуждалась подготовка к общественно-экономическому форуму «Поиск провинции: Экономика партнерства», который пройдет в стенах городской администрации 8 июня.

В этом году «Поиск провинции» даст старт череде мероприятий, приуроченных к 355-летию Пензы, отметили в пресс-службе мэрии.

«То, что такое значимое событие, как юбилей города, мы открываем деловым мероприятием, говорит, что Пенза имеет большой экономический потенциал и перспективу роста. Форум позволит вступить в открытый многосторонний диалог, объединив между собой представителей власти, бизнеса и общественности, для достижения совместной цели — создания благоприятных условий для дальнейшего развития города», — сообщил Виктор Кувайцев.

В ходе встречи обсуждались вопросы порядка проведения мероприятия, количества спикеров, работы площадок, а также государственно-частного и муниципально-частного партнерства.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_ploshchadka_administratsii_goroda_obedinit_uchastkov_poiska_provintsii_/

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