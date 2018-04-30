Топ-5 нововведений Jazz May-2018
Открытый кубок городов России по фитнесу и бодибилдингу
Валентин Шубин: В Пензе можно создать литературный ресторанный бренд
Олег Мосеев: Тарханы и «Джаз май» — это здорово, но нужны новые бренды
Вам будет интересно
Наши новости
Форум «Поиск провинции» даст старт ряду мероприятий к 355-летию Пензы
На ул. Куйбышева побелили 200 деревьев
Белозерцев поздравил пензенских огнеборцев с праздником
В Пензе на ул. Куйбышева ликвидируют провалы в асфальте
Кувайцев проверил готовность Пензы к 1 мая
В Пензе деревья на ул. Чаадаева защитили от вредного воздействия
Кувайцев вручил главе управления ГОЧС Пензы маленького «Первопоселенца»
В Пензе на ул. Калинина прочистили ливневку
В больницу им. Захарьина и баню № 7 вернулась горячая вода
Погода в Пензе на 30 апреля

В дальнем Арбеково построят две школы

30 апреля в 17:06 176 просмотров

30 апреля мэр Пензы Виктор Кувайцев осмотрел земельные участки под строительство школ в дальнем Арбеково.

«Одну из школ, рассчитанную на 800 мест, планируется создать в микрорайое № 6. На сегодняшний день разработана и прошла экспертизу проектная документация, получено положительное заключение», — сообщили в пресс-службе мэрии.

При разработке проекта использовался опыт, реализованный в Набережных Челнах.

«Рассмотрите вопрос включения данного проекта в федеральную программу по строительству школ», — поручил Виктор Кувайцев.

Еще одна школа, на 1100 мест, появится в мирокрайоне № 3 на территории эко-квартала «Запрудный» в 2019—2020 годах.

«Городу важна школа, способная принять к обучению более 1000 детей, такие проекты нужно реализовывать», — подчеркнул мэр.

Также участники выездного совещания проконтролировали ход работ по восстановлению разрушенных гранитных плит Монумента воинской и трудовой славы. Глава администрации дал Магомеду Агамагомедову задание до 9 мая привести в надлежащий вид часть стены памятного объекта, где ранее были удалены надписи.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_osmotrel_zemelnye_uchastki_pod_stroitelstvo_novykh_shkol/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...