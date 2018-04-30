В дальнем Арбеково построят две школы

30 апреля мэр Пензы Виктор Кувайцев осмотрел земельные участки под строительство школ в дальнем Арбеково.

«Одну из школ, рассчитанную на 800 мест, планируется создать в микрорайое № 6. На сегодняшний день разработана и прошла экспертизу проектная документация, получено положительное заключение», — сообщили в пресс-службе мэрии.

При разработке проекта использовался опыт, реализованный в Набережных Челнах.

«Рассмотрите вопрос включения данного проекта в федеральную программу по строительству школ», — поручил Виктор Кувайцев.

Еще одна школа, на 1100 мест, появится в мирокрайоне № 3 на территории эко-квартала «Запрудный» в 2019—2020 годах.

«Городу важна школа, способная принять к обучению более 1000 детей, такие проекты нужно реализовывать», — подчеркнул мэр.

Также участники выездного совещания проконтролировали ход работ по восстановлению разрушенных гранитных плит Монумента воинской и трудовой славы. Глава администрации дал Магомеду Агамагомедову задание до 9 мая привести в надлежащий вид часть стены памятного объекта, где ранее были удалены надписи.