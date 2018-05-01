Топ-5 нововведений Jazz May-2018
Открытый кубок городов России по фитнесу и бодибилдингу
Валентин Шубин: В Пензе можно создать литературный ресторанный бренд
Олег Мосеев: Тарханы и «Джаз май» — это здорово, но нужны новые бренды
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензенской области стали меньше загрязнять атмосферу
Сотни пензенцев пришли на митинг в честь Дня весны и труда
Мэр Пензы: Первомай воплощает общее стремление к миру
Погода в Пензе на 1 мая
Беременная пензячка похитила любовницу мужа. Подробности криминальной истории
Форум «Поиск провинции» даст старт ряду мероприятий к 355-летию Пензы
В дальнем Арбеково построят две школы
На ул. Куйбышева побелили 200 деревьев
Белозерцев поздравил пензенских огнеборцев с праздником
В Пензе на ул. Куйбышева ликвидируют провалы в асфальте

Губернатор поздравил пензенцев с праздником Весны и Труда

1 мая в 09:15 316 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с 1 Мая — праздником Весны и Труда.

«Сердечно поздравляю вас с праздником Весны и Труда — днем единства и сплоченности всех созидательных сил, которые стремятся к миру и процветанию Отечества!

Уверен, что мы сумеем добиться прогресса в развитии социально-экономического потенциала страны и региона, обеспечим достойную жизнь, наполненную смелыми замыслами и перспективными планами, твердой уверенностью в завтрашнем дне.

Надежным залогом грядущих успехов являются эффективная реализация твердой и последовательной политики президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, направленной на укрепление государственного могущества и международного авторитета Отчизны, наш добросовестный труд, гражданская солидарность и искренняя любовь к великой Родине.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной деятельности на благо России и Пензенской области!» — говорится в поздравлении.

Фотография: http://www.pnzreg.ru

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...