Губернатор поздравил пензенцев с праздником Весны и Труда

«Сердечно поздравляю вас с праздником Весны и Труда — днем единства и сплоченности всех созидательных сил, которые стремятся к миру и процветанию Отечества!

Уверен, что мы сумеем добиться прогресса в развитии социально-экономического потенциала страны и региона, обеспечим достойную жизнь, наполненную смелыми замыслами и перспективными планами, твердой уверенностью в завтрашнем дне.

Надежным залогом грядущих успехов являются эффективная реализация твердой и последовательной политики президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, направленной на укрепление государственного могущества и международного авторитета Отчизны, наш добросовестный труд, гражданская солидарность и искренняя любовь к великой Родине.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной деятельности на благо России и Пензенской области!» — говорится в поздравлении.