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В Ломовке после ремонта труб дорога превратилась в месиво — местный житель

1 мая в 10:41 206 просмотров

Житель деревни Ломовка Лунинского района Пензенской области пожаловался в соцсети на ужасную дорогу.

По его словам, дорога превратилась в грязное месиво в октябре 2017 года после ремонта водопровода на улице Заречная.

«Раскопали, бросили все и забыли. Нельзя проехать ни пожарным, ни скорой помощи, ни обычным машинам, детей нельзя отпустить на улицу без присмотра!» — возмутился подписчик группы «Пенза live».

«Подсохнет и будет тип-топ», — пощутил пользователь Алексей.

Судя по комментариям подписчиков, подобная проблема — не уникальна.

«У нас дорога в деревню после ремонта газопровода не лучше, причем на вопрос, кто будет чинить дорогу после замены труб, газовики ответили это не наши проблемы!» — пожаловалась Александра.

Фотография: скриншот -https://vk.com/penza_live?z=photo-118193328_456311163%2Fwall-118193328_896803

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