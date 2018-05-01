По его словам, дорога превратилась в грязное месиво в октябре 2017 года после ремонта водопровода на улице Заречная.

«Раскопали, бросили все и забыли. Нельзя проехать ни пожарным, ни скорой помощи, ни обычным машинам, детей нельзя отпустить на улицу без присмотра!» — возмутился подписчик группы «Пенза live».

«Подсохнет и будет тип-топ», — пощутил пользователь Алексей.

Судя по комментариям подписчиков, подобная проблема — не уникальна.

«У нас дорога в деревню после ремонта газопровода не лучше, причем на вопрос, кто будет чинить дорогу после замены труб, газовики ответили это не наши проблемы!» — пожаловалась Александра.