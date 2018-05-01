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Автоэкспедиция: Самый большой в Европе буддистский храм

1 мая в 10:21 228 просмотров
, самый большой в России и Европе буддистский храм, — третий рекордный объект на пути автоэкспедиции, в которой принимает участие ведущий рубрики «ТВ-Тур» (16+) на телеканале «Экспресс» Денис Симонов.

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Хурул Золотая обитель Будды Шакьямуни, самый большой в России и Европе буддистский храм, — третий рекордный объект на пути автоэкспедиции, в которой принимает участие ведущий рубрики «ТВ-Тур» (16+) на телеканале «Экспресс» Денис Симонов.

«Побывать в Элисте и не увидеть центральный буддистский хурул просто невозможно. Золотая обитель Будды Шакьямуни доминирует над городом, являясь, пожалуй, самым высоким зданием не только Элисты, но и всей Калмыкии. А также гордостью и главной туристической достопримечательностью республики.

Элистинский хурул был торжественно открыт 27 декабря 2005 года в день наступления калмыцкого нового года. Главными реликвиями храма являются девятиметровая позолоченная статуя Будды и полный набор монашеской одежды его Святейшества Далай Ламы ХIV, который лично освятил место под строительство храма, побывав в Элисте в декабре 2004 года.

Именно по рекомендации Далай Ламы хурул в Элисте стал не просто очередным буддийским храмом на территории России, а настоящим культурно-религиозным центром, в котором есть не только места для служб и молитв, но и лекционные залы, выставки и музеи, посвященные истории калмыцкого народа и развитию буддизма», — рассказал Денис Симонов.

Всего команде пензенских путешественников предстоит посетить 25 рекордных мест России. Следите за ними в нашем разделе.

Фотография: фото Дениса Симонова

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