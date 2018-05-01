Мэр Пензы: Первомай воплощает общее стремление к миру

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил горожан с праздником Весны и Труда.

«Первомай воплощает наше общее стремление к миру, благополучию и процветанию родной земли! Он наполнен солнечным светом и теплом, отмечен особым чувством солидарности всех, кто любит работать, двигается вперед и своими руками создает будущее.

Выражаю самую искреннюю благодарность ветеранам труда, которые вложили свои силы, знания и опыт в укрепление социально-экономического потенциала Пензы и сделали наш город лучше!

Уверен, что молодая, пытливая, инициативная смена сохранит и приумножит добрые традиции, заложенные старшими поколениями.

Дорогие друзья! Пусть майские праздники будут наполнены радостью созидательного труда, встреч с друзьями и близкими, подарят новую жизненную энергию и хорошее настроение.

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, творческого горения, опоры в семье, мира и добра вам и вашим близким!» — говорится в поздравлении.