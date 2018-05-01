Сотни пензенцев пришли на митинг в честь Дня весны и труда

В Пензе на Юбилейной площади состоялся митинг в честь Дня весны и труда. На площади собрались сотни горожан с плакатами и шарами. С приветственным словом к участникам обратился губернатор Иван Белозерцев.

«Дорогие земляки, уважаемые гости, в этот радостный, солнечный, теплый день я искренне поздравляю вас с Днем весны и труда! Наши трудовые коллективы встречают этот праздник с хорошими показателями в своей деятельности. Только за 2017 год промышленные предприятия произвели продукцию более чем на 210 млрд рублей, у нас увеличился объем экспорта на 40% по сравнению с 2016 годом», — отметил глава региона.

Губернатор также подчеркнул, что пензенские сельскохозяйственные коллективы показывают самые высокие темпы развития за последние годы.

«У нас на территории региона работают предприятия, которыми мы гордимся. Они показывают самую высокую урожайность в ПФО на протяжении двух лет. Это предприятия выпускают самую современную, качественную продукцию, которая сегодня завоевала рынки сбыта не только на территории России, но и за рубежом», — сказал Иван Белозерцев.

Кроме того, глава региона напомнил, что в Пензенской области развивается малый и средний бизнес. Из доля — свыше 30% в валовом региональном продукте.

«Это практически на 2% выше, чем общероссийские показатели. За всем этим лежит большой тяжелый труд людей», — добавил губернатор.

Иван Белозерцев отметил, что в регионе необходимо создавать новые предприятия, увеличивать количество рабочих мест и выпускать такую продукцию, которая будет востребована не только в стране, но и в мире.

В завершение глава региона поблагодарил трудовые коллективы за их работу и результаты, которые они достигают. Для всех участников торжественного митинга выступили творческие коллективы.