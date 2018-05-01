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Руководителю духового оркестра Пензы вручили медаль

1 мая в 13:26 366 просмотров

1 мая художественный руководитель и дирижер Пензенского муниципального духового оркестра Анатолий Набережный отмечает с 80-летие. С праздником его пришли поздравить мэр и работники культуры.

«Ваш жизненный путь служит ярким примером целеустремленности, творческого подхода и высокого профессионализма. Вы являетесь образцом преданного и самоотверженного служения Отечеству», — сказал глава администрации города Виктор Кувайцев.

За активную общественную жизнь, творческие успехи юбиляру вручили медаль «За созидание во благо Пензы».

Набережный Анатолий Андреевич — бессменный художественный руководитель и главный дирижер муниципального духового оркестра, работает в Центре русской хоровой и вокальной культуры с 1993 года.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_vruchil_medal_anatoliyu_naberezhnomu/

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