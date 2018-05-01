Руководителю духового оркестра Пензы вручили медаль

«Ваш жизненный путь служит ярким примером целеустремленности, творческого подхода и высокого профессионализма. Вы являетесь образцом преданного и самоотверженного служения Отечеству», — сказал глава администрации города Виктор Кувайцев.
За активную общественную жизнь, творческие успехи юбиляру вручили медаль «За созидание во благо Пензы».
Набережный Анатолий Андреевич — бессменный художественный руководитель и главный дирижер муниципального духового оркестра, работает в Центре русской хоровой и вокальной культуры с 1993 года.