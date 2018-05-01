У миллионов россиян вырастут зарплаты

МРОТ сравнялся с размером прожиточного минимума за второй квартал прошлого года. И теперь минимальная зарплата будет подниматься ежегодно наравне с прожиточным минимумом.
К 1 мая из федерального бюджета в регионы поступили дополнительно более 36 миллиардов рублей на повышение зарплаты. Но несмотря на то, что МРОТ повысят до 11 163 рублей, работникам будут платить 9712 рублей за вычетом 13% налога, сообщает «РГ».
А вот жителям северных и приравненных к ним территорий, наоборот, будут платить больше — «северные» коэффициенты будут добавлять сверху. Рост зарплаты приведет также к повышению пособия по беременности и родам неработающих женщин.