У миллионов россиян вырастут зарплаты

С 1 мая повысилась зарплата — минимальный размер оплаты труда (МРОТ) подняли до 11 163 рублей. Это повлияет на зарплату четырех миллионов россиян, пишет «Российская газета».

МРОТ сравнялся с размером прожиточного минимума за второй квартал прошлого года. И теперь минимальная зарплата будет подниматься ежегодно наравне с прожиточным минимумом.

К 1 мая из федерального бюджета в регионы поступили дополнительно более 36 миллиардов рублей на повышение зарплаты. Но несмотря на то, что МРОТ повысят до 11 163 рублей, работникам будут платить 9712 рублей за вычетом 13% налога, сообщает «РГ».

А вот жителям северных и приравненных к ним территорий, наоборот, будут платить больше — «северные» коэффициенты будут добавлять сверху. Рост зарплаты приведет также к повышению пособия по беременности и родам неработающих женщин.