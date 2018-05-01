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Пензенцы спорят, кто виноват в аварии у «Катюши»

1 мая в 15:49 380 просмотров
, кто является виновником аварии, которая произошла на перекрестке ул. Свердлова, Баумана и Тухачевского.

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Пензенцы обсуждают, кто является виновником аварии, которая произошла на перекрестке ул. Свердлова, Баумана и Тухачевского.

Видео разместил на YouTube пользователь Илья. Подписчики группы «Типичная Пенза» активно включились в обсуждение.

«Кто виноват?» — поинтересовался автор видео.

Мнения разделились: одни считали, что «бесспорно, виноват внедорожник», другие уверены, что виноват автомобиль с авторегистратором, потому что якобы ехал на «красный».

«Виноваты два тормоза, один вместо того чтобы немного газануть и по-быстрому закончить маневр, взял и подставился, а второй долго думал, тормознуть ему или как», — подытожил подписчик Олег.

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=sizPNGlg5IY

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