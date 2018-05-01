Пензенцы спорят, кто виноват в аварии у «Катюши»

Видео разместил на YouTube пользователь Илья. Подписчики группы «Типичная Пенза» активно включились в обсуждение.
«Кто виноват?» — поинтересовался автор видео.
Мнения разделились: одни считали, что «бесспорно, виноват внедорожник», другие уверены, что виноват автомобиль с авторегистратором, потому что якобы ехал на «красный».
«Виноваты два тормоза, один вместо того чтобы немного газануть и по-быстрому закончить маневр, взял и подставился, а второй долго думал, тормознуть ему или как», — подытожил подписчик Олег.