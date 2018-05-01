Автоэкспедиция: Самая высокорасположенная телевышка в Европе

Пятигорская телевышка, самая высокорасположенная телевышка в Европе, — четвертый рекордный объект на пути автоэкспедиции, в которой принимает участие ведущий рубрики «ТВ-Тур» (16+) на телеканале «Экспресс» Денис Симонов.

«На первый взгляд, пятигорская телевышка ничем не отличается от себе подобных. Ее высота составляет всего 113 м. Однако, благодаря своему уникальному расположению на горе Машук (956 метров) высшая отметка пятигорской телевышки находится уже на высоте 1069 м. Что делает эту вышку самой высокорасположенной телевышкой в Европе. Для сравнения: высшая точка Останкинской телебашни — 540 метров, а Эйфелевой башни и того меньше — 326 метра.

Еще одной отличительной особенностью пятигорской телевышки является то, что место, где она стоит, — очень посещаемое. А все потому, что рядом с телевышкой расположена главная смотровая площадка горы Машук, с которой открывается шикарный вид на город и окружающие Пятигорск вершины.

К тому же, к вершине Машука (и, соответственно, к телевышке) ведет знаменитая пятигорская скоростная безопорная канатная дорога — излюбленный местный аттракцион у туристов и отдыхающих со всей России», — рассказал Денис Симонов.

Всего команде пензенских путешественников предстоит посетить 25 рекордных мест России. Следите за ними в нашем разделе.